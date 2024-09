Une convention collective de travail pour les employés du dépôt Decathlon à Willebroek

"L'accord est un mix entre maintien de l'emploi et départs volontaires", a expliqué Matthieu Marin du BBTK. "Ces négociations et leur préparation ont demandé beaucoup d'énergie. Nous comptons sur Decathlon pour maintenir un dialogue social égalitaire à l'avenir". Des tensions sociales entre Decathlon et les syndicats ont émaillé les dernières années.

Un plan social concernant le dépôt de Willebroek avait déjà émergé au début de l'été après trois mois de négociations. Le groupe de distribution d'articles sportifs a annoncé en avril dernier vouloir transformer son réseau logistique européen d'entrepôts de distribution "afin de mieux répondre à l'évolution des modes de consommation de ses clients". Il prévoyait en conséquence de mettre fin à ses activités logistiques à Willebroek, entraînant la suppression de 131 emplois. L'entreprise avait dans le même temps affirmé son souhait de trouver une solution pour l'ensemble du personnel.