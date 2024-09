"Une organisation complexe": voici comment se prépare la visite du pape François en Belgique

Du 26 au 29 septembre, le pape sera en Belgique pour une visite exceptionnelle, la première de ce genre dans le pays. Cet événement important nécessite une organisation rigoureuse. "Il y a, d'une part, toute la partie logistique, en partie prise en charge par l'État, les forces de sécurité, etc. Et d'autre part, les différents groupes catholiques que le pape va rencontrer", explique Tommy Scholtes, porte-parole francophone de la Conférence des évêques de Belgique.

À lire aussi Le Pape François en visite à la basilique de Koekelberg: son accueil est soigneusement préparé depuis des mois

Une organisation complexe

Pendant son séjour, le souverain pontife visitera également les universités de Louvain et de Louvain-la-Neuve. "Ces deux institutions vont vraiment collaborer. Tout sera bilingue. Il y a donc la complexité de l'accueil du Pape, de sa suite, ainsi que des journalistes romains qui l'accompagnent. Et puis, ici, il faut gérer les 35 000 à 39 000 personnes qui veulent assister à la messe au stade Roi Baudouin. Malheureusement, il y a bien plus de demandes, et nous faisons des déçus." En effet, cette visite se conclura par une messe au stade Roi Baudouin.

À lire aussi La visite du pape François en Belgique, un défi hors norme pour les services de sécurité: voici le vaste dispositif prévu