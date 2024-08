Une prime pour permettre aux médecins généralistes d'engager du personnel de soutien: "La meilleure réponse à donner face aux refus de nouveaux patients"

Les médecins généralistes pourront, à partir du 1er septembre, demander une prime à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (Inami) pour engager du personnel de soutien dans leur cabinet, a annoncé vendredi le cabinet du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Un budget de 16,7 millions a été débloqué à cet effet.

L'objectif de cette initiative est d'octroyer aux généralistes une plus grande marge de manœuvre et plus de temps en leur permettant de déléguer certaines tâches administratives ou actes médicaux simples.