Une surprise dans votre boîte aux lettres en janvier? Cet élément revient en force pour les fêtes de fin d'année

Les cartes de voeux plaisent à nouveau pour souhaiter la bonne année. Selon une étude récente de Bpost, plus de 50 % de la population enverrait ses vœux de manière postale. Les SMS eux, ont de moins en moins de succès au fil du temps. On est passé de 67 millions de SMS en 2012 à 12 millions en 2023. Ce qui plaît dans la carte de vœux ? L’aspect personnalisé. "Il y a le choix de la carte : tu l’as choisi pour telle personne c’est bien précis, dit une cliente d’une papeterie. Et puis on attend une de retour".

"Les SMS, c'est plus direct, mais le charme d'une carte de vœux est irremplaçable", explique un utilisateur interrogé. En effet, l'aspect tangible d'une carte personnalisée semble toucher une corde sensible chez les Belges. Cette tendance témoigne d'une envie de renouer avec la création et la personnalisation. Les boutiques de papeterie ont constaté une forte augmentation des ventes de cartes à l'approche des fêtes de fin d'année. "C'est plus graphique, parfois drôle, et surtout unique", explique un gérant de magasin, qui peine à répondre à la demande cette année. Dans certaines échoppes, le stock s'épuise bien avant le 31 décembre.