Vénus et la Lune offrent un spectacle éblouissant: "C'est magnifique"

Celles et ceux qui ont levé les yeux au ciel au crépuscule, au moment où les nuages se sont dissipés, ont été récompensés : ils ont pu apercevoir le jeune croissant de Lune croiser Vénus. Vous êtes d’ailleurs nombreux à nous avoir signalé votre émerveillement devant leur éclat singulier. "C’est magnifique", écrit Kelly via le bouton orange Alertez-nous. Ce spectacle a aussi généré de l’étonnement. "Mes enfants me questionnent sur le point très lumineux qui se trouve à côté de la Lune ce soir et qui ne disparaît pas", témoigne un parent.

Pas exceptionnel, mais toujours impressionnant

Cette situation s'intitule une conjonction. Elle se produit de temps à autre. "Astronomiquement parlant, ce n’est pas un évènement, mais c’est une curiosité, explique Gilles Robert, président du Club Astronomie Centre Ardennes qui précise le phénomène. Les huit planètes du système solaire gravitent à peu près sur le même plan. La Lune, gravite donc sur un plan qui en est proche puisqu'elle tourne autour de la Terre. Lorsque la Lune s’approche de ce plan, où se trouvent les huit planètes principales, il y a une conjonction, un rapprochement visuel", détaille-t-il. Vénus et la Lune se retrouvent alors dans le même champ de vision. "C’est un peu curieux car on voit la Lune et un gros point. Il s’agit bien de Vénus, qu’on appelle à tort, l’étoile du berger. Cette planète brille très fort", décrit encore Gilles Robert.