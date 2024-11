"Vraiment une personne de confiance": en quoi consiste le programme Housing First, qui vient en aide aux personnes sans abri?

Permettre aux personnes sans abri de retrouver un logement, c'est l'objectif du projet Housing First expérimenté en Belgique. L'idée est simple : proposer un toit aux plus démunis sans aucune autre condition que le paiement du loyer. En 10 ans, plus de 2220 personnes ont déjà pu en profiter.

"Pour fuir la réalité, fuir la famille que j'avais parce que je ne me sentais pas heureuse là où j'étais. Et j'avais juste besoin de m'échapper", raconte la jeune femme, ancienne sans-abri.

Nassera a 23 ans et a subi de la maltraitance, des violences psychologiques et des attouchements. À 13 ans seulement, elle est violée et ne reçoit pas le soutien qu'elle espérait de sa famille. Elle décide alors de partir.

Pendant 5 ans, cette jeune adolescente habite dans la rue. C'est finalement grâce à une rencontre qu'elle a pu survivre.

"Philippe, c'est un éducateur de rue. Et lui, il m'a vraiment accompagnée de mes 14 ans jusqu'à mes 17 ans. C'était vraiment une personne de confiance. Et à mes 17 ans, c'est cette personne-là qui m'a dit qu'il y avait en fait une possibilité de logement", se souvient-elle.

Le modèle Housing First a déjà pu reloger plus de 2000 personnes. Ce projet propose une nouvelle méthode d'approche de la personne sans abri.

"On essaie de trouver les personnes les plus vulnérables possibles qui sont en rue. Et une fois qu'on a ce contact avec les personnes, on leur propose un tas de choses à remettre en place à tout niveau. Que ce soit d'un point de vue social, d'un point de vue hygiène. On prend vraiment la personne dans sa globalité", explique Benjamin Vande Weyer, assistant social à l'ASBL Infirmiers de rue.