What's Cooking? vend sa division charcuterie au groupe Aurelius

La division charcuterie de What's Cooking? est notamment composée de filiales en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. "Les sites de production et de vente, ainsi que leurs employés, resteront opérationnels comme d'habitude, tant pour les charcuteries fines que pour les plats préparés", assure l'entreprise par communiqué.

What's Cooking?, basé à Lievegem, en Flandre orientale, est spécialisé dans la production et la vente de charcuterie fine et de plats cuisinés (connus sous le nom de Come a casa). Le groupe dispose également de sites industriels en France et en Pologne.