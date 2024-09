Wim de Paepe en bronze en para-triathlon à Vichy

Le paralympien a parcouru les 750 m à la nage, 20km à vélo et 5 km à pied, en 1h07/30. Le Carnièrois monte sur le podium dans sa classe PST2, malgré une pénalité et une petite chute sous une pluie battante.

"J'ai écopé d'une pénalité de 10 secondes pour être arrivé en retard au briefing", a expliqué Wim de Paepe dans le communiqué du BPC. "Je devais marquer un temps d'arrêt de 10 secondes dans la première transition, avant de monter sur mon vélo. L'organisation n'était pas vraiment au point et l'opération m'a coûté au moins 20 à 25 secondes. C'est dommage car j'ai fait une bonne natation, dans le rythme du Français champion paralympique Jules Ribstein. J'étais également à l'aise en vélo jusqu'à ce que je tombe dans un demi-tour, heureusement sans gravité. La dernière transition et la course étaient également très correctes, mais je me fais dépasser par l'athlète russe Vasilii Egorov à 20 mètres de l'arrivée. Je termine à 5 secondes de lui. Sans la pénalité et la chute, la deuxième place était à ma portée… Cela va me servir de leçon pour la suite", a ajouté le para-triathlète déjà en bronze à Valence en 2021.