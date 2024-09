Wim De Paepe satisfait de sa 5e place en para triathlon avec un de ses "meilleurs chronos"

"La course est mon point faible donc je savais que ce serait difficile. La natation n'est pas un problème pour moi (De Paepe a participé aux Jeux Paralympiques d'Athènes en para natation en 2004, ndlr.). Je ne me suis pas laissé faire et j'ai choisi ma trajectoire. La transition vers le vélo s'est aussi bien déroulée. J'étais proche du Français (Jules Ribstein, qui a remporté l'or, ndlr.) et je suis aussi un bon cycliste et cela s'est bien passé aussi."

De Paepe a finalement été doublé par trois concurrents sur la course. "Les Américains (Mohamed Lahna et Mark Barr, ndlr.) m'ont rapidement repris et je n'ai pas été en mesure de les suivre. Je savais que je pouvais faire une croix sur le podium. Dans le final, j'ai encore été dépassé par le Néerlandais Maurits Morsink. C'est comme ça. Je suis satisfait de ma 5e place."