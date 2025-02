Menace de guerre commerciale lancée par les États-Unis: quelle réponse prépare la Belgique?

Donald Trump a annoncé cette semaine imposé des droits de douane sur les produits en provenance de l'Union européenne. Ces droits devraient s'élever à hauteur de 25 %. Mais alors, quelles sont les conséquences attendues sur les consommateurs belges et européens?

"J'aime les pays d'Europe. J'aime tous ces pays, vraiment, tous différents. Mais l'UE a été conçue pour entuber les États-Unis. C'était l'objectif, et ils y sont parvenus", a déclaré le président républicain, adoptant un ton particulièrement virulent envers les Européens depuis son retour au pouvoir.

Interrogé à la Chambre, le ministre Clarinval (MR) a appelé à "veiller à apporter une réponse commune et proportionnée", tant au niveau européen qu'au niveau belge.

Le président américain a également affirmé que les Européens "refusent d'accepter nos voitures ou nos produits agricoles" venant des États-Unis. Trump a répété que le déficit commercial américain vis-à-vis de l'Europe s'élève à "300 milliards de dollars", une donnée que la Commission européenne conteste, estimant plutôt le déficit à 150 milliards d'euros (soit 157 milliards de dollars) sur les biens seulement, et à 50 milliards une fois pris en compte l'excédent commercial américain dans les services.

Selon le ministre, les exportations annuelles belges vers les États-Unis représentent 28 milliards d'euros. Les importations américaines en Belgique s'élèvent à 25,8 milliards.

Les secteurs les plus impliqués sont la chimie, le pharmaceutique, la métallurgie, les matières critiques, l'automobile et les machines et appareils électroniques, a-t-il énuméré.

Dans sa réplique, Patrick Prévot (PS) a réclamé la participation des syndicats et des ONG, pas invités à la réflexion. François De Smet (DéFI) a pour sa part insisté sur l'innovation. "Notre point faible", selon lui. Dans la majorité, Charlotte Deborsu (MR) a appelé l'Europe à se réveiller et à enfin déployer une "stratégie industrielle". Simon Dethier (Les Engagés) a souligné l'importance de la transition climatique.

Quelles conséquences d'une telle taxe ?

Mais quelles seraient les conséquences pour nous, consommateurs, si cette taxe venait à passer ? Selon Philippe Ledent, économiste chez ING, les impacts directs sur les consommateurs seront limités.

Cependant, il souligne que cela pourrait affecter les économies européennes. "Si nous avons moins de capacité à exporter vers les États-Unis, cela rendra la vie plus difficile pour certaines entreprises qui dépendent directement ou indirectement de ce marché. Cela pourrait peser sur l'activité et l'emploi de ces entreprises", précise l'expert.

Cette déclaration choc de Donald Trump semble en réalité viser à ouvrir des négociations. En effet, les États-Unis importent bien plus de produits européens que l'Europe n'importe de produits américains. L'objectif serait de rééquilibrer cet échange commercial. "Nous pourrions augmenter nos achats de matériel militaire américain ainsi que nos importations d'énergie, notamment du gaz, dont les États-Unis disposent en grande quantité."

Pour Trump, l'Europe est perçue comme un adversaire commercial, et il souhaite imposer des droits de douane sur les produits européens. Cela rendrait les produits américains plus compétitifs sur le marché intérieur des États-Unis.