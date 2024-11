Espagne, France, Belgique, Allemagne… L’Europe est-elle de plus en plus touchée par les inondations ?

Partager:

L’Espagne vient sans nul doute de vivre l’un des épisodes pluvieux les plus meurtriers de ces dernières décennies. Ailleurs en Europe, des phénomènes similaires se produisent, à l'image des inondations dévastatrices de 2021. Le vieux continent est-il de plus en plus exposé à ce type de catastrophe naturelle ?

Ces dernières années, l'Europe a connu des épisodes d'inondations d'une violence inédite. En juillet 2021, des crues historiques ont notamment touché l'Allemagne et la Belgique, causant la mort de plus de 200 personnes. Plus récemment, en septembre, la tempête Boris a provoqué des inondations meurtrières en Europe centrale, affectant la Roumanie, la Pologne, la République tchèque, l'Autriche et la Slovaquie, avec un bilan de onze morts et plusieurs disparus. Récemment, la France et l'Italie ont également dû faire face à ce phénomène climatique extrême. Peut-on dès lors affirmer que les inondations sont de plus en plus fréquentes en Europe ? François Massonnet, climatologue à l’Université catholique de Louvain, invite à la prudence quant aux conclusions : "C’est clair qu’on en a eu trois phénomènes d'ampleur en trois ans, ça marque beaucoup les esprits. Mais maintenant, si on veut vraiment faire des statistiques de façon robuste, trois événements comme ça, c’est très peu en fait pour une échelle de temps climatique", explique-t-il, ajoutant que pour lui, attribuer une augmentation de ce genre d'événements en se basant sur l'occurrence est "un petit peu osé".

Le réchauffement des océans comme effet amplificateur Si l'augmentation de la fréquence de ces événements n'est pas encore démontrée de façon précise, leur intensité et leur impact ont bel et bien augmenté en raison du réchauffement climatique. "Quand l’air est plus chaud, il peut retenir davantage de vapeur d’eau", indique le climatologue, rappelant que cette capacité de l’atmosphère à stocker l’humidité est bien connue des climatologues depuis 1850. "Ce qui va compter, c’est l'impact de ces phénomènes climatiques, et leur impact, on sait qu’il est démultiplié par le fait que l’air est plus chaud aujourd’hui qu’il y a 150 ans", souligne-t-il. À lire aussi Inondations en Espagne: voici comment de l'aide sera apportée... depuis l'espace La goutte froide, à l'origine des précipitations, est un phénomène météorologique où une masse d'air froid en altitude se retrouve isolée au-dessus d'une région, provoquant des orages et des précipitations intenses en raison du contraste de température avec l'air chaud en surface. Or, ce phénomène n'explique pas à lui seul l'ampleur de ces catastrophes naturelles. "D'un côté, il y a l'événement déclencheur qui est la goutte froide, pour lequel on a forcément peu d'observations parce que ça reste des événements assez rares, mais le fait d'en avoir trois d'affilés comme ça, c'est vrai que ça met un peu la puce à l'oreille. D'autre part, il y a ce phénomène qui vient se brancher sur un facteur amplificateur, soit le fait que les océans sont beaucoup plus chauds qu'avant", détaille l'expert de l'UCL.