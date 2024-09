Mais pourquoi diable la calvitie a-t-elle cette forme si particulière? (et peut-on s'en prémunir?)

Il convient tout d’abord de rappeler que l’alopécie (la perte de poils et cheveux) touche autant les hommes que les femmes. "Globalement, on en parle beaucoup plus chez les hommes, mais les femmes, on en voit de plus en plus" qui viennent en consultation, rapporte le dermatologue Benjamin Schnebert, qui officie au CHU Saint-Pierre à Bruxelles.

En moyenne, 20 % des cheveux sont dans la troisième phase tandis que les 80 % restants sont en train de grandir.

"Globalement, les gens qui ont une calvitie, ils ont une phase de croissance qui va être moins grande. Donc, au lieu de durer deux à huit ans, elle va durer un an, deux ans. Et donc, ils auront un cheveu qui va quand même être noir (ou de la couleur de cheveu naturelle, ndlr), mais qui ne va plus être très long. Et qu'est-ce qui va régler le cycle de croissance du cheveu ? En fait, ce sont les androgènes qui font des hormones masculines. Et globalement, les cheveux qu'on a au-dessus de la tête vont être un peu plus sensibles aux androgènes. C'est-à-dire que quand on aura une sensibilité accentuée à ces hormones masculines, on aura un cheveu dans la phase de croissance qui va être accéléré, et globalement, le cheveu de huit ans, il va plutôt durer six mois ou un an. On a donc un cheveu qui va être beaucoup moins épais et qui va être de plus en plus fin", précise Benjamin Schnebert.

Pourquoi cette forme ?

Mais alors pourquoi diable les cheveux ne tombent-ils pas tous ? Pourquoi cette sorte de couronne reste-t-elle sur nos têtes alors que les cheveux du dessus du crâne s’en vont ?

La réponse peut paraître étonnante, mais pourtant nos cheveux n’ont pas tous la même 'base'. "Ils n'ont pas la même origine embryologique", développe le dermatologue Benjamin Schnebert. Concrètement, "l'arrière des cheveux va venir d'un tissu, alors que le centre du cuir chevelu, où on va perdre nos cheveux, vient d'une autre origine embryologique."

"Notre peau va se développer avec un matériel génétique différent en fonction de nos couches de peau. Par exemple, sur la main et au niveau du cuir chevelu, on aura une peau qui va être différente avec un bagage génétique différent parce que ça vient d'un tissu différent. C'est ce qui se passe au niveau du cuir chevelu ou au niveau de l'arrière du cheveu." Sur l’arrière du crâne, et là où la calvitie est moins marquée, "on a des poils qui ne sont pas sensibles aux androgènes, donc aux hormones masculines qui auront tendance à donner la calvitie parce qu'ils ont un bagage génétique différent, c'est comme des cousins de ceux qui vont être au niveau du dessus de la tête", ajoute l’expert qui reconnait que "oui, c'est bizarre".