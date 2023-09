Ce n'est peut-être pas ce que vous croyiez: voici la première cause de mortalité dans le monde

Une étude américaine le montre : la pollution de l'air est la première cause de mortalité dans le monde. Chez nous, la pollution de l'air inquiète. "Je me demande parfois quel impact ça peut avoir sur ma santé", témoigne une passante. "J'essaie souvent d'éviter les heures de pointe et à certains moments, je porte même un masque", explique une autre dame.

La qualité de l'air inquiète donc... et à raison : elle peut provoquer des maladies. "Le cancer du poumon ou d'autres maladies graves", note Charles Pilette, chef du service pneumologie aux cliniques Saint-Luc.

On le voit, ce fléau cause de nombreux problèmes de santé. Cette pollution est-elle donc à l'origine de décès prématurés chez nous ? Oui, selon la Cellule Inter-régionale de l'Environnement.