Une mission en Antarctique pour récupérer de la glace vieille de plus d'1,5 million d'années: à quoi cela sert-il?

Direction l’Antarctique où des scientifiques sont en partance pour une expédition majeure : récupérer une carotte de glace vieille de plus de 1,5 million d’années et la ramener en Europe pour l’analyser. Ce serait un record. Ces glaces pourraient nous aider à mieux comprendre l’évolution du climat mondial. Une expédition européenne avec la participation de scientifiques de l’ULB.

C’est la première mission en Antarctique de cette jeune doctorante en Glaciologie de l’ULB. Affronter les températures extrêmes. -30 degrés en plein été en Antarctique… Une expédition de 3 mois pour récupérer une carotte de glace formée il y a plus d’1,5 million d’années. "On va extraire un cône de glace de 10 cm de diamètre. Cette carotte glacière renferme des bulles de gaz et c'est ça qui nous intéresse", indique Lisa.

S'aider du passé pour le présent

Depuis 4 ans, les scientifiques européens forent chaque année un peu plus dans la calotte glaciaire. Cette fois, ils espèrent atteindre 2,7 km de profondeur et accéder ainsi aux plus anciennes glaces jamais extraites. Elles seront ensuite acheminées vers l’Europe et analyser par les scientifiques. "On a des traces de l'activité biologique du passé et cela nous permet de reconstruire les environnements avant la formation de la calotte glaciaire de l'Antarctique". Elle ajoute : "Ces recherches peuvent nous aider à affiner la compréhension des changements climatiques du passé et cela peut nous aider à mieux appréhender les changements climatiques auxquels on fait face maintenant."