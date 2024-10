"Cette statistique effrayante doit inciter à une action en urgence": plus d'une espèce d'arbre sur trois menacée d'extinction

L'humanité dépend des forêts pour son alimentation, le bois de chauffage ou de construction, les médicaments, l'assainissement de l'air et la régulation du climat, par l'absorption de la pollution carbone. La déforestation, au profit de l'agriculture intensive ou par surexploitation du bois, les parasites et les espèces invasives, ainsi que le changement climatique causé par l'Homme font partie des principales menaces.

Parmi les espèces menacées figurent le marronnier d'Inde -connu en Europe pour ses vertus médicinales-, le mahogany grandes feuilles -un acajou précieux d'Amérique latine pour la construction et le mobilier- ainsi que de nombreuses espèces d'eucalyptus et de magnolia, a précisé Emily Beech, experte de l'ONG britannique BGCI, qui représente les jardins botaniques de plus de 100 pays et a participé à l'évaluation.

Les arbres représentent désormais plus d'un quart des espèces recensées sur la Liste rouge, et le nombre d'arbres classés comme menacés est plus du double de celui de tous les oiseaux, mammifères, reptiles et amphibiens menacés réunis.