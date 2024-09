Info trafic: 270 km de files cumulées sur l'ensemble du réseau routier ce mardi

09h16 Un accident sur l'E40 à Ternat Un accident s'est produit en bande du milieu sur l'E40 Ostende-Bruxelles à hauteur de Ternat en direction de la capitale. Il provoque 30 minutes de files sur 9 km entre Alost et Ternat. Les files ont encore un peu augmenté sur l"E40 venant de Liège avec maintenant 30 minutes à ajouter depuis le Parking d'Heverlee. On signale aussi des files sur l'A54 venant de Nivelles entre Jumet-Nord et Lodelinsart où il y a toujours une zone de chantier réduisant la circulation à 1 bande vers Charleroi. (+10 min) Files importantes également sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Tournai-est vers Tournai (+20 minutes)

08h37 De très nombreuses files 270 km de files cumulées sur l'ensemble de notre réseau routier. C'est plus important que les derniers jours. 25 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles de Malines-sud à Machelen 25 minutes sur l'E40 Liège-Bruxelles du Parking d'Heverlee à Woluwé-Saint-Etienne 25 minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem et 15 minutes plus loin entre Wezembeek-Oppem et Léonard 20 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Affligem et Berchem-Sainte-Agathe 15 minutes sur l'E19 entre Nivelles-sud et Haut-Ittre. Toujours de longues files sur la Nationale 25 en direction de Louvain-La-Neuve entre Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne (+25 min)

08h27 De nombreux ralentissements Les files se sont assez intensifié sur nos routes avec 25 minutes à ralentir - sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Haasrode et Woluwé-Saint-Etienne - sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre Malines-sud et Machelen. 20 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Alost et Ternat vers Grand-Bigard. Entre 10 et 15 minutes - sur le ring extérieur entre Waterloo le Carrefour Léonard - sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et Léonard - sur l'E19 venant de Mons entre l'Aire de Nivelles et Haut-Ittre On notera également 2 autres zones importantes de ralentissement de 20 minutes : - sur la Nationale 25 venant de Nivelles entre Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Etienne vers Louvain-la-Neuve - sur l'E42 Mons-Tournai entre Péruwelz et Antoing vers Tournai

07h32 Un accident Un accident vient d'être signalé sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur du Carrefour Léonard ce qui provoque un début de file en venant de Waterloo (+5 min) depuis Groenendaal avec également quelques répercussions sur l'E411 venant de Namur : +10 min depuis Overijse. Début des ralentissements sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 10 minutes à ajouter entre Haasrode et Bertem vers la Capitale. Les files se sont intensifié en intérieur passant de 10 à 20 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem. C'est aussi le cas entre l'Aire de Nivelles et l'échangeur de Haut-Ittre où vous ralentissez 10 minutes.

07h09 Quelques soucis Les ralentissements du matin sur le ring intérieur de Bruxelles avec 10 minutes entre Expo et Machelen vers Zaventem, un peu plus de 5 minutes entre Wezembeek-Oppem et le Carrefour Léonard vers Waterloo. Vous ralentissez également 10 minutes en venant de l'E19 entre Nivelles-Nord et Wauthier-Braine vers Grand-Bigard suite à la zone de chantier. Début des files sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Hoeilaart (+5 min), sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et le ring de Bruxelles (+8 min).

06h32 Premiers ralentissements Les ralentissements sur le ring intérieur de Bruxelles : tout d'abord entre Haut-Ittre et Wauthier-Braine (très légers) suite à la zone de travaux. Vous perdez 2 petites minutes. Ralentissements qui grandissent assez vite à l'heure de pointe et qui devraient se terminer vendredi avec la fin du chantier. Ensuite, 5 minutes entre Grimbergen et Machelen et 7 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. Enfin, 5 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons vers le ring de Bruxelles.