Info trafic: quel est l'état de la circulation en ce lundi de rentrée scolaire?

06h30

Circulation encore très facile

Circulation encore très facile avec les seuls légers ralentissements habituels sur le ring intérieur de Bruxelles entre Vilvorde et Machelen (moins de 5 minutes) et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren (6 minutes).

Bonne nouvelle encore pour l'entrée à Bruxelles via l'E411. Le Tunnel Delta a été rouvert ce samedi. L'entrée de ville à la fin de l'E411 depuis Demey est donc libérée. Le Tunnel restera cependant fermé toutes les nuits de 22h à 6h du matin pour les finitions.