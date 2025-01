Info trafic: un accident entre cinq véhicules complique la circulation sur l'E19

08h12 Un accident entre 5 véhicules sur l'E19 Un accident entre 5 véhicules a été signalé sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Quaregnon. La bande de gauche est obstruée en direction de Bruxelles. Vous ralentissez 15 minutes entre Hautrage et Jemappes. Vers et autour de Bruxelles, 3 zones importantes de ralentissements de 30 minutes: sur l'E40 Liège-Bruxelles depuis Haasrode. Sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Léonard et entre Strombeek-Bever et Anderlecht-Nord. Sur le ring intérieur entre Hal et Anderlecht-Nord vers Grand-Bigard. Files moins conséquentes sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles et de l'E429 Tournai-Bruxelles (+10 min). On rappelle enfin cette fermeture de chaussée sur la Nationale 86 à hauteur de Jemelle suite à un incendie. Une déviation a été mise en place entre Marche et Rochefort via la Nationale 836.

07h34 Les files s'allongent sur l'E40 Deux cadavres d'animaux sont signalés sur l'E25 à hauteur de Juseret en direction de Liège. Une équipe de la police est en route. Vers Bruxelles: les plus longues files sont toujours sur l'E40 Liège-Bruxelles avec 30 minutes à ajouter entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne. 20 minutes entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle sur le ring extérieur. Toujours sur le ring extérieur : 15 minutes entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard, 15 minutes sur l'E19 venant d'Anvers entre Zemst et Machelen. Dans le sud du pays, 20 minutes à ajouter entre Hondelange sur l'E411 et Bridel sur l'A6 au Luxembourg.

07h10 Déjà 20 minutes de ralentissement sur l'E40 On rappelle cet incendie d'une habitation sur la Nationale 86 reliant Aywaille, Marche-en-Fammenne et Ave-et-Auve. Incendie à Jemelle. La police ferme donc la chaussée dans les deux sens de circulation. Déviation prévue entre Marche-en-Famenne et Rochefort via la N836. Vers Bruxelles: déjà 20 minutes à ralentir sur l'E40 Liège-Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne. Des files qui débutent entre Mont-Saint-Jean et la Hulpe puis entre Groenendaal et le Carrefour Léonard vers Zaventem. (+10 min au total). 15 minutes à ralentir entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle avant le chantier d'Anderlecht.

06h37 Chaussée fermée à Jemelle La police signale l'incendie d'une habitation sur la Nationale 86 à hauteur de Jemelle. La chaussée est donc fermée dans les deux sens de circulation. Déviation entre Marche-en-Famenne et Rochefort via la N836. Les ralentissements habituels autour de Bruxelles et des zones de chantier débutent peu à peu. De part et d'autre du chantier d'Anderlecht, en amont du chantier du Viaduc de Vilvorde et bien entendu avant les quatre Bras de Tervuren vers Waterloo. Tous ces ralentissements sont encore très légers.