Au Musée d'Art Contemporain d'Anvers, un concert pour les chiens

"La musique se concentre sur des expériences auditives uniques et sur les capacités de perception et de concentration du chien", explique le musée. La performance est signée Gaspar Cohen, artiste et chercheur brésilien spécialiste de la philosophie des technologies. Il s'inspire de la recherche scientifique sur les effets des sons et des musiques sur les canins.

Cette performance s'inscrit dans le cadre de l'exposition "La vie des animaux", qui s'interroge sur les relations entre humains et animaux. Le concert aura lieu sur le toit-terrasse du musée. Le collier et la laisse sont obligatoires.