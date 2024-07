Dans l'Hérault, des dromadaires pour sensibiliser les vacanciers au ramassage des déchets

Sous un soleil de plomb, deux dromadaires, Lili et Touareg, sillonnent la plage, à Frontignan (Hérault): sacs accrochés sur le dos, ils sont en quête de déchets à récupérer auprès des vacanciers, surpris de croiser un tel animal loin des déserts africains.

"Le but", explique Coralie Le Meur, cofondatrice de l'exploitation Dromasud et éleveuse de dromadaires, "c'est d'inciter les gens à rembarquer leurs déchets chez eux, ou de les jeter en sortie de plage vers les containers pour faire le tri. Les dromadaires attirent, ils jouent les médiateurs entre les humains et la nature".