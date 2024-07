Istanbul, 16 millions d'habitants et au milieu, les dauphins

"Si vous voyez un dauphin, c'est que l'écosystème est parfait: c'est l'une de nos espèces témoins. Le détroit est propre, plus propre que la plupart des baies et nous voulons qu'il le demeure", appuie-t-il en évoquant les forts courants qui le nettoient.

Grâce à eux, et parce qu'ils y trouvent quantité de poissons, les dauphins préfèrent à la mer Noire et à celle de Marmara ce bras de mer de 32 km entre l'Europe et l'Asie, emprunté par 39.000 navires en 2023, selon le ministère des Transports. Sans compter les ferries et les plaisanciers.

"Trois espèces de dauphins sont visibles dans le Bosphore", explique Cansu Ilkilinç, 31 ans, micro en mains depuis le pont supérieur.

- Surveiller les mouettes -

JOSH EDELSON

Chargée du programme "Mammifères marins" au WWF, elle cite leur nom turc: "afalina", ou grand dauphin (tursiops truncatus) qui donne l'impression de sourire , "tirtak", le dauphin commun (Delphinus delphis) et "mutur", ou marsouin commun (Phocoena phocoena), "le plus petit et le moins social" - et qui n'appartient pas à la famille des dauphins, précise-t-elle.