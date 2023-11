La seule espèce de grand dauphin repérée en Grande-Bretagne risque l'extinction

La population de la seule espèce de grand dauphin enregistrée en Grande-Bretagne est sous la menace sérieuse d'une extinction en raison de l'activité humaine, de la pollution, ainsi que des difficultés qu'ont les jeunes dauphins à survivre jusqu'à l'âge adulte, a indiqué mercredi une étude menée par l'université de Plymouth, en collaboration avec l'association environnementale Cornwall Wildlife Trust, et publiée dans la revue Animal Conservation.

Durant près d'une décennie, des scientifiques et citoyens ont travaillé ensemble pour surveiller les mouvements de cette population de grands dauphins dans la Manche. Ces observations ont permis d'établir de manière détaillée l'ensemble de la population de cette espèce, leurs mouvements et interactions sociales, ainsi que les difficultés auxquels ces animaux doivent faire face.

Ces mammifères doivent notamment faire face à l'une des voies maritimes les plus fréquentées du monde, ainsi que des eaux côtières connues pour souffrir de périodes répétées et prolongées de pollution et de pêche intensive.

Ces résultats ont conduit les chercheurs à demander des mesures urgentes pour protéger la population de grands dauphins et son habitat, sous peine de voir l'espèce s'éteindre dans la région.

Cette population de dauphins a été documentée pour la première fois par des scientifiques au milieu des années 1990 et fait l'objet d'observations détaillées depuis 2017 en raison des préoccupations soulevées par le Cornwall Wildlife Trust. Les grands dauphins, aussi appelés dauphins tursiops, peuvent être identifiés grâce à leurs marques uniques sur les nageoires, qui a permis aux scientifiques d'établir un catalogue détaillé de la population et de suivre les mouvements de ces animaux sur plusieurs années.