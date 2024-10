Gilou, rhinocéros blanc de 32 ans, vient d'arriver au Monde Sauvage d'Aywaille "pour venir rencontrer Lucie et Amélie"

Le parc animalier Le Monde Sauvage d'Aywaille vient d'accueillir Gilou, un rhinocéros blanc de 32 ans. Le but est de participer à un programme européen de reproduction de l'espèce, considéré aujourd'hui comme quasi menacée.

La nouvelle star d'Aywaille, c'est Gilou, 3 tonnes et une envie irrésistible de se reproduire. À 32 ans, le mammifère a déjà engendré 11 petits rhinocéros dans les eaux où il est passé. "C'est ce qu'on appelle dans le jargon un 'proven breeder', donc un reproducteur prouvé. Et il nous a été proposé par le programme d'élevage, par le coordinateur du programme d'élevage, pour venir rencontrer Lucie et Amélie, nos deux femelles", explique Ronald Renson, responsable de la collection animale du parc.

Pour l'instant, Lucie et Amélie restent à l'écart en compagnie d'Heini, un autre mâle installé avec elles depuis 10 ans. Mais le dominant ne parvient pas à s'imposer. "C'est un petit peu ça, oui. Heini est un petit peu effrayé par les deux femelles. L'idée de faire venir Gilou, c'est de mettre les deux mâles en compétition. D'ailleurs, on voit Heini qui souffle un petit peu sur Gilou. Pour un mâle qu'on a toujours su un petit peu timide, on a déjà une bonne réaction par rapport à Gilou qui vient d'arriver.", constate-t-il.