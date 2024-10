Trois pandas sur les cinq présents à Pairi Daiza vont bientôt repartir en Chine: la date de leur départ dévoilée

Depuis plusieurs années, Hao Hao et Xing Hui font partie du parc animalier Pairi Daiza. Depuis, les deux pandas se sont accouplés et ont mis au monde trois petits : Tian Bao, Bao Di et Bao Mei.

Selon les informations de notre journaliste Martin Buxant, les trois petits repartiront en Chine le 10 décembre et seront mis en quarantaine dès le 11 novembre. Les deux parents devraient rester en Belgique. Les deux pandas adultes resteront au parc Pairi Daiza normalement jusqu'en 2029. En 2014, la Chine avait prévu un accord avec le parc pour une durée de 15 ans.