Pairi Daiza a consacré près de deux millions d'euros à la conservation en 2023

Pairi Daiza et sa fondation ont consacré près de deux millions d'euros à la conservation en 2023, ressort-il mardi du rapport annuel "Pairi Daiza Conservation". Près d'1,6 million d'euros ont notamment été dédiés à la protection et la restauration d'habitats naturels.

Concrètement, le parc animalier a mené, entre autres, une replantation de 11.000 arbres à Bornéo pour les Orangs-outans, de 75.000 jeunes arbres au Népal pour le Panda roux ou encore une réintroduction de 1.000 Sonneurs à ventre jaune et 2.000 Rainettes vertes en Belgique.

Par ailleurs, 224.261 euros ont été consacrés au sauvetage et au soin des animaux. Le refuge pour reptiles et amphibiens de la fondation a accueilli 682 animaux abandonnés ou saisis en 2023, détaille Pairi Daiza. Trente animaux ont par ailleurs été soignés au sein du Centre de revalidation des espèces animales vivant à l'état sauvage (Creaves) et 40 primates ont été sauvés en République démocratique du Congo (RDC).