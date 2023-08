Pairi Daiza enregistre un bénéfice net de 10 millions, en forte hausse

Le parc animalier Pairi Daiza a dégagé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 105 millions d'euros au cours de l'exercice décalé 2022-2023, ressort-il des comptes publiés mardi sur le site de la Banque nationale de Belgique. Le parc enregistre un bénéfice net d'un peu plus de 10 millions d'euros, soit près de sept millions de plus que l'an dernier.