Cet animal, disparu en Belgique depuis le 19e siècle, s'est installé à Bruxelles

Le castor s'est installé à un endroit où la Senne a été remise à ciel ouvert en 2021. "Nous avons observé depuis plusieurs mois des traces sur des troncs et des coupes d'arbres caractéristiques", a indiqué Benjamin Thiebaux, du Département Maillage bleu de Bruxelles Environnement.

Des caméras infrarouges ont été installées près de ces arbres, permettant de découvrir ce nouvel habitant dès la mi-novembre. "Le nouvel habitant est bel et bien un castor d'Europe, le plus gros rongeur de notre continent", a confirmé M. Thiebaux. Le castor était présent dans toute l'Europe, notamment en Belgique, jusqu'à la fin du Moyen Âge avant de disparaître au XIXe siècle en raison de sa chasse pour sa fourrure, sa viande et le castoréum, la substance odorante que le rongeur émet pour marquer son territoire et auparavant utilisée en parfumerie.