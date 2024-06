Un couple de Lanaken écope d'une amende pour avoir négligé une centaine de chiens

Le couple avait adopté, en 2022, des chiens issus d'une usine à chiots. S'il était autorisé à en détenir dix, il en a pourtant pris en charge plusieurs dizaines, sous la menace de l'éleveur.

Des riverains avaient alerté la police locale et une centaine d'animaux avaient alors été saisis en février 2022. "Il y avait une puanteur insupportable. Le sol était couvert d'excréments et une forte odeur d'ammoniaque régnait dans la maison", a indiqué l'avocat de la commune de Lanaken, Me Klingeleers.