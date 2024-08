"Un événement rare": à Hong Kong, un panda géant a donné naissance à deux petits

Ying Ying et le père des jumeaux, Le Le, ont été offerts à Hong Kong par Pékin en 2007 et se sont accouplés avec succès en mars à Ocean Park. "Cette naissance est vraiment rare, notamment parce que Ying Ying est le panda géant le plus âgé jamais répertorié à avoir donné naissance avec succès pour la première fois", a souligné le parc.

Le dirigeant de Hong Kong John Lee a salué cette naissance, soulignant que "cette année marque le 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine".

La mère et ses petits seront surveillés jour et nuit par les équipes vétérinaires du parc et les experts du Centre de conservation et de recherche sur les pandas géants, a indiqué le gouvernement.