À Pairi Daiza, les pandas jumeaux Bao Mei et Bao Di fêtent leur 5e anniversaire: "C'est une fierté parce qu'on peut dire qu'on a bien fait notre travail"

C'est un anniversaire un peu particulier qui est célébré aujourd'hui à Pairi Daiza : celui des pandas jumeaux, Bao Mei et Bao Di. Ils sont au parc depuis leur naissance, il y a maintenant 5 ans. Et alors qu'en novembre ils partiront en direction de la Chine, cette fête d'anniversaire est donc une dernière occasion de les apercevoir.

Et alors que les deux pandas s'envoleront pour la Chine au mois de novembre, comme le prévoient les accords conclus, les spectateurs sont tristes de ce départ. "Ça fait mal au cœur parce que c'est le dernier, et j'ai envie de pleurer chaque fois que je pense à leur départ. Eux deux et leur grand frère. C'est un crève-cœur pour moi", témoigne une visiteuse.

Robin a accompagné les deux pandas depuis leur naissance. Forcément, il s'agit d'un jour particulier pour lui : "C'est une fierté parce qu'on se dit qu'on a fait notre travail comme il fallait. Il y a 10 ans, nous avons reçu deux pandas adultes. Et aujourd'hui, nous avons trois pandas qui sont nés ici, dans le parc. Donc, recevoir deux pandas et en voir trois partir, c'est une fierté pour nous. On se dit qu'on a bien fait notre boulot et qu'on a contribué à la conservation du panda géant", raconte-t-il.

Dans le parc, on prépare déjà l'avenir et d'éventuelles nouvelles naissances grâce à Hao Hao et Xing Hui, les heureux parents.