L'électrification du parc automobile pose de nouveaux défis aux sociétés d'assistance

L'électrification du parc automobile entraîne un plus grand nombre de dépannages et des interventions plus longues, constate la société d'assistance VAB dans un communiqué publié jeudi. Le dépannage d'un véhicule électrique doit en effet suivre une procédure spécifique et différente des véhicules thermiques, ont confirmé plusieurs sociétés d'assistance à Belga.