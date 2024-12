Karin Viard victime d'un accident de ski: "Et hop un traumatisme crânien"

Karine Viard, actrice française connue, a été victime d'une chute de ski. Sur ses réseaux sociaux, elle a partagé une vidéo d'elle en train d'être embarquée en ambulance.

"Et hop un traumatisme crânien après 1’ de ski! Ça s’appelle le talent !!!!", a-t-elle écrit en légende de sa publication. Bien que transportée allongée (et sanglée), l'actrice semble bien se porter et adresse même quelques paroles à la caméra qui la filme.