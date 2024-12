Élections communales à Schaerbeek: enfin une éclaircie dans la grisaille pour constituer une majorité?

"Ce lundi, à l'initiative d'Hasan Koyuncu (PS), une réunion de travail associant les représentants des listes PS, MR-LE, Ecolo et Liste du bourgmetsre se tiendra à l'Hôtel de ville de Schaerbeek", a annoncé dimanche la section locale du PS.

"Deux mois après les élections communales, c'est la première réunion du genre qui associe les quatre formations politiques", a également tenu à dire le PS.

A Schaerbeek, le PS et le MR sont sortis en tête au coude à coude le 13 octobre dernier, avec chacun 10 sièges (sur un conseil de 47), le premier ayant hérité d'un léger avantage en pourcentage. Pas loin d'eux, Ecolo en a obtenu 9. Ces trois formations ont creusé un écart significatif avec les suivantes: PTB et Liste du Bourgmestre (6); Team Fouad Ahidar (4) et 1030 Ensemble du libéral social indépendant Georges Verzin (2).

Une coalition associant les quatre formations précitées (PS, MR-Les Engagés, Ecolo et Liste du bourgmestre) offrirait à la "Cité des ânes", une majorité de 35 sièges, bien plus confortable qu'au début de la précédente législature qui s'est finalement terminée sans.