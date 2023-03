L'industrie automobile britannique sur la voie de la reprise

Le nombre de voitures assemblées dans des usines britanniques a atteint 69.707 unités le mois passé, soit pas moins de 8.000 voitures de plus par rapport au même mois l'an dernier, annonce la Fédération britannique des fabricants et vendeurs de voitures (Society of Motor Manufacturers and Traders - SMMT).

Leur rapport fait état d'une amélioration dans les pénuries subies dans la chaine d'approvisionnement, notamment de semi-conducteurs depuis 2019.