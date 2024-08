USA: plainte contre Trump et Musk pour "tentative d'intimidation", annonce le syndicat UAW

Le syndicat américain des ouvriers de l'industrie automobile (UAW) a porté plainte mardi devant un tribunal fédéral du travail contre Donald Trump et Elon Musk, accusant les deux milliardaires de "tentative d'intimidation et de menace" envers les travailleurs.

Le syndicat explique avoir déposé un recours "contre les milliardaires déshonorables Donald Trump et Elon Musk pour leurs tentatives illégales de menacer et d'intimider les travailleurs qui se mobilisent en menant des activités concertées protégées, comme des grèves".

"Ils font grève et vous dites: +C'est bon, vous êtes tous virés. Vous êtes tous virés+", a-t-il poursuivi. Plusieurs fois au cours de cet échange, on peut entendre les deux hommes glousser.

"Trump et Musk veulent tous deux que les travailleurs restent tranquilles et la ferment, et ils en rient ouvertement", a déclaré Shawn Fain, président du syndicat, cité dans le communiqué. "C'est écoeurant, illégal et totalement prévisible de la part de ces deux clowns."

Elon Musk est propriétaire, entre autres, du réseau social X, de SpaceX mais aussi du constructeur de véhicules électriques Tesla. Il a été épinglé par le passé pour avoir fait obstruction à la syndicalisation de ses employés dans le monde.