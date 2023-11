Une famille décédée dans un incendie à Huy: l’émotion est grande dans les écoles des quatre enfants

Olivia, 8 ans, et Natacha, 10 ans, étaient scolarisées à Sainte-Claire. Derrière les murs, la priorité c’est le dialogue. "C’est une catastrophe sans nom. Pour les enfants des classes concernées, c’est vraiment très très compliqué, pour les enfants qui sont dans le cycle aussi. Toute l’école et les parents sont choqués et on met tout en place pour que cela se passe au mieux", souligne Xavier Coster, le directeur de l’école Sainte-Claire à Huy.

Envoyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, une équipe mobile de soutien psychologique est sur place, pour la direction, pour les enseignants et pour les élèves. Dans cette école d’enseignement spécialisée, le choix des mots, du mode de communication est important.

"Malheureusement, on doit bien annoncer la cruauté des choses. Et puis après, on doit pouvoir répondre à leurs questions. On leur explique avec nos mots. Les enfants qu’on scolarise comprennent bien les choses. Et pour les autres, on leur explique sous forme imagée, sous forme d’histoire", précise Xavier Coster.

Les mêmes dispositifs ont été mis en place dans les écoles de Tatiana, 5 ans et Mélissa, 14 ans.