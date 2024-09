Accident mortel dans le Val-de-Marne: le rappeur Koba LaD mis en examen et écroué

Koba LaD a été "mis en examen des chefs d'homicide involontaire aggravé et blessures involontaires aggravées et placé en détention provisoire", a-t-on précisé de même source.

Le rappeur Koba LaD, impliqué dans un accident mortel à Créteil dans la nuit de mardi à mercredi et qui était sous l'empire de "stupéfiants" lors des faits, a été mis en examen samedi et écroué, a indiqué le parquet de Créteil à l'AFP.

L'artiste était au volant lors de cet accident qui a tué un de ses passagers.

Dans un message publié samedi sur son compte Instagram et signé de son nom, Koba LaD se dit "dévasté par la perte tragique de (son) ami". "Depuis mardi soir, je pense avant tout à chaque seconde à sa famille, son épouse et ses enfants, avec qui je partage l'immense tristesse et le deuil", est-il également écrit.

Le rappeur de 24 ans, qui réside en Essonne, était au volant mardi soir, avait détaillé une source proche du dossier, quand son véhicule, une berline sportive de luxe, est arrivé "à pleine vitesse" sur une bretelle de sortie d'une station-essence sur l'autoroute A86 et a percuté un poids lourd qui stationnait.

Le passager avant, né en 1994, est décédé. Le véhicule conduit par Koba LaD transportait également une passagère arrière, née en 1999, qui a été légèrement blessée dans l'accident.