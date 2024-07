Avec Gossip, les Vieilles Charrues s'habillent en queer

Partager:

"C'est quoi ?" demande la chanteuse sur scène, "un drapeau breton aux couleurs LGBT" répond une fan du premier rang: le groupe américain Gossip a fait souffler une bourrasque queer au festival des Vieilles Charrues. Après avoir fait passer son micro dans le public pour obtenir cette réponse, Beth Ditto s'est saisie de cet étendard, tout en hermines et arc-en-ciel, qui a donc flotté dans la nuit de jeudi à vendredi sur la grande scène de ce festival breton (346.000 festivaliers au total en 2023).

Puis la chanteuse a repris le fil du concert, un brin décousu mais emballant, dans un bel esprit punk. Depuis "Standing in the way of control", morceau-titre de l'album de 2006, ode aux différences en général et pro-mariage gay en particulier, Beth Ditto, 43 ans, est une icône queer, lesbienne et féministe. Son passage aux Vieilles Charrues, dans le cadre d'une tournée mondiale, était plus qu'attendu. Cette année marque le retour discographique de Gossip, après 12 ans d'absence, avec l'album "Real power", titre-clin d'oeil à "Raw power" des Stooges, groupe d'Iggy Pop (1973).

"J'aime les gens. C'est mon truc. Et j'aime écouter leurs histoires", expliquait l'artiste à l'AFP quelques heures avant le show. - "Cela ressemble à une blague" - L'humanisme qui traverse ses textes est toujours escorté par résilience et revendication. "Pour moi, il s'agit toujours d'exprimer l'idée que nous sommes plus nombreux qu'eux", assène-t-elle. Eux, ce sont les figures du patriarcat et des classes dominantes. "Or, il y a plus de pauvres dans le monde que de puissants". En parlant de puissants, le choix des élections américaines entre Joe Biden et Donald Trump la consterne.