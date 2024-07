Bruce Springsteen entre dans le club des musiciens milliardaires

Né dans le New Jersey ouvrier, voix de l'Amérique des prolétaires et bourreau de travail, le "guitar-hero" a "amassé une fortune substantielle" pendant des décennies "en chantant ses racines de col bleu", écrit Forbes, qui estime sa richesse à 1,1 milliard de dollars.

Depuis son premier opus "Greetings from Asbury Park, N.J." (1973), le "boss" a vendu quelque 140 millions d'albums dans le monde et ses mémoires ont été un best-seller en librairie. Le chanteur du rêve américain et de ses revers a remporté 20 Grammy Awards et un Oscar pour son tube "Streets of Philadelphia" (1994).

Le chanteur de "Born in the USA" et "Dancing in the Dark", 74 ans, a aussi pu élargir sa fortune en 2021, quand il a vendu les droits de son catalogue musical à Sony, pour environ 500 millions de dollars, peu après une série de concerts à guichets fermés à Broadway.

Fidèle à son groupe d'origine, le "E Street Band", il poursuit en ce moment une tournée mondiale qui doit se prolonger jusqu'en 2025.