Célestine Beaujot remporte l'Echasse de Diamant

Les Mélans ont rapidement pris le dessus sur les Avresses, déforcées dès le début de la joute. C'est à trois qu'elles sont venues à bout de la vaillante Manon Welschen, victorieuse de l'Echasse de Diamant en 2022, lors de la première joute officielle opposant les échasseuses. Cette dernière a été mise au tapis par Lucie Grognard, couronnée en 2023. Celle-ci a également dû rendre les armes au moment de faire tomber la dernière Avresse en lice. Les deux dernières gagnantes de l'Echasse de Diamant ne pouvaient dès lors plus prétendre au titre et c'est Lucie Lebec et Célestine Beaujot qui se sont affrontées pour le sacre suprême.

Ce dernier affrontement opposant deux joueuses de la même compagnie, appelé "bout-a-tot" (jusqu'au bout), a finalement tourné à l'avantage de Célestine Beaujot au terme d'une joute qui aura duré près de 30 minutes dans son ensemble.

Âgée de seulement 15 ans, la nouvelle détentrice de l'Echasse de Diamant était particulièrement émue. "C'est une énorme fierté de représenter les échasseuses et en particulier les Mélans", a-t-elle déclaré. "Je suis super fière de toute l'équipe et de moi-même. L'an dernier, j'avais échoué lors du bout-a-tot final face à Lucie Grognard. Cette fois, j'ai réussi à tenir jusqu'au bout."

"C'est toujours particulier de combattre contre quelqu'un qui fait partie de la même compagnie. Mentalement, c'est difficile car ce sont des copines avec lesquelles on s'entraîne et on passe beaucoup de temps. Mais cette année, j'ai gagné et j'en suis très fière."