Dans le Bagdad des califes, timides efforts pour dépoussiérer le centre historique

Dans la capitale irakienne, naguère secouée par des explosions de voitures piégées ou des attentats-suicides sur les marchés, urbanisme et préservation du patrimoine ont longtemps été absents des priorités de l'Etat.

Entre une autoroute de Bagdad et des entrepôts, à l'ombre d'une imposante porte en pierre pluricentenaire, un professeur octogénaire raconte à des étudiants irakiens férus d'architecture comment plusieurs califes abbassides ont construit la muraille qui devait les protéger des Mongols.

"Nous voulons montrer au public ce que Bagdad offre en termes d'architecture islamique, sa valeur et son identité", indique à l'AFP un des organisateurs, Abdallah Imad, étudiant de 23 ans à l'Université de Technologie.

Bravant la canicule, une trentaine d'étudiants et de photographes amateurs participent ainsi à une balade urbaine du "club des jeunes architectes".

Avec le semblant de normalité dont jouit désormais la métropole de neuf millions d'habitants --deuxième plus peuplée des capitales arabes-- la donne a changé.

Au programme sur les berges du Tigre: un palais abbasside vieux de plus de 800 ans, sa cour intérieure aux façades en briques décorées d'arches et d'arabesques. Mais aussi Bab al-Wastani, "Porte centrale" érigée aux alentours du 12e siècle, sertie de créneaux et flanquée des vestiges d'épaisses murailles.

Sous l'imposant dôme en briques de la Porte, l'assistance se disperse parmi les niches voûtées, smartphones et appareils photos en main. Le professeur Mouwafak al-Taï, 83 ans, vient d'expliquer comment l'enceinte fortifiée du vieux Bagdad a été construite en 130 années.

"Plusieurs califes" s'y sont attelés, dit-il, citant doctement "Al-Mustazhir Billah, Al-Mustarshed Billah, Al-Nasir la-Din Allah".