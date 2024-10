Des planches originales de Lucky Luke bientôt vendues aux enchères, une première mondiale

Cinquante planches originales de Lucky Luke, signées par le dessinateur belge Morris, seront mises aux enchères pour la première fois le 15 novembre à Paris, un événement inédit annoncé par Christie's. Cette vente exceptionnelle précédera une exposition dans les bureaux de la maison d'enchères à Bruxelles, Paris et Genève.

Cette vente, qui sera précédée d'une exposition dans les bureaux de la maison d'enchères Christie's à Bruxelles, Paris et Genève, devrait générer entre 2,7 à 3,4 millions d'euros, évalue la maison dans un communiqué.

Selon Christie's, il s'agira d'une "première mondiale" pour l'œuvre de Morris, de son vrai nom Maurice de Bevere (1923-2001), qui donna vie au "Poor Lonesome Cowboy" entre 1947 et 2001.

À lire aussi Visite de la Schtroumpfs Expérience qui se tient à Brussels Expo

Le dessinateur belge signera au total 72 albums de "Lucky Luke", d'abord sous son seul nom avant de s'associer au légendaire scénariste français René Goscinny qu'il rencontra à New York et avec qui il collabora jusqu'au décès de ce dernier en 1977.

Les 50 planches proposées à la vente sont tirées de presque autant d'albums différents, précise Christie's dans son communiqué.

Traduit dans 30 langues, Lucky Luke s'est vendu à plus de 300 millions d'exemplaires dans le monde et a été, après le décès de Morris en 2001, repris par plusieurs dessinateurs dont Blutch et Jul.

Lucky Luke a également connu plusieurs vies à la télévision et au cinéma.