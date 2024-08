La bibliothèque de Namur prend ses quartiers dans un nouvel espace de 2.200 mètres carrés

La bibliothèque communale "Célestine", qui a pris ses quartiers sur le site de l'ancienne Caserne des Lanciers à Namur, a été présentée vendredi matin par le bourgmestre Maxime Prévot et la première échevine Charlotte Mouget. Elle disposera d'un mécanisme inédit en Wallonie, baptisé Open+. Celui-ci lui permettra d'étendre ses horaires grâce à un système d'ouverture automatisé.

"Avec ses grandes baies vitrées, l'écrin est très lumineux", s'est enthousiasmé le bourgmestre durant la présentation. "Le choix du site n'est pas anodin. Avec le conservatoire, le Grand Manège et le MusAfrica, nous sommes dans le quartier des Arts", a-t-il poursuivi. Le bâtiment se situe au cœur d'un espace d'1,3 hectare, comprenant des logements, des bureaux, un commerce alimentaire, un parc et un parking en sous-sol.

En s'installant aux anciennes casernes, la bibliothèque communale a vu sa superficie passer de 913 à 2.200 mètres carrés. Elle jouit donc de plus d'espace que lorsqu'elle était établie dans la Venelle des Capucins, en plein centre-ville.

"Nous avons pu partir d'une page blanche, sans être contraints par des espaces structurants. Cela nous a permis de créer des zones dédiées à différentes thématiques, mais aussi une ludothèque. Il n'y a plus de grandes étagères jusqu'en haut des murs, la vue est dégagée. Les usagers doivent avoir la possibilité de se rencontrer et de discuter", a encore expliqué Maxime Prévot.

Tous les ouvrages ont été pucés et peuvent être empruntés et rendus via des bornes électroniques. Le temps dégagé doit permettre aux bibliothécaires de se consacrer à l'accompagnement des usagers.

Enfin, la bibliothèque sera, d'ici quelques semaines, accessible en temps différé grâce à la technologie Open+. Elle sera "ouverte" du mardi au vendredi de 18h30 à 22h00, le samedi de 13h30 à 22h00 et le dimanche de 10h00 à 22h00.

"Célestine" sera officiellement inaugurée ce week-end.