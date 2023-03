La francophonie à l'honneur pour les 10 prochains jours en Fédération Wallonie-Bruxelles

La langue française sera à l'honneur en Wallonie et à Bruxelles à l'occasion de la Journée internationale de la Francophonie du 20 mars. Dès samedi, et pour les 10 prochains jours, se tiendra l'opération "La langue française en fête", organisée avec le soutien de la ministre de la Culture Bénédicte Linard.

Le but de l'initiative: inviter petits et grands à jouer avec la langue française et rappeler qu'elle est un vecteur de créativité et d'épanouissement personnel. Pour atteindre cet objectif, de nombreuses activités seront organisées jusqu'au 26 mars à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles, telles que des ateliers d'écriture, des expositions sonores, des ateliers de typographie ou encore des cours de "cuisine poétique".

Une "Ville des mots" est désignée lors de chaque édition comme lieu pivot de l'opération. En 2023, c'est Verviers qui a été choisie. À cette occasion, plusieurs animations socio-culturelles seront organisées à travers la ville liégeoise. Spectacles de rue, concerts, expositions et ateliers sont au programme. Il sera aussi possible d'observer des banderoles géantes, des fresques et des murs d'expressions au cœur même de la ville. Toutes les activités sont gratuites, mais il est conseillé de réserver pour les évènements dont le nombre de place est limité.