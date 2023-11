La FWB relève son soutien financier au cinéma, qui devra être plus durable et égalitaire

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté un avant-projet de décret qui renforce le soutien financier à la promotion et à la diffusion de ses productions audiovisuelles, lesquelles sont encouragées à être plus durables et davantage porteuses d'égalité entre les sexes à l'avenir.

Le gouvernement entend par ailleurs rendre les tournages de films plus durables et plus respectueux de l'égalité entre hommes et femmes.

Ainsi, une "fiche durabilité" devra accompagner à l'avenir tous les projets de film qui seront soumis auprès de la FWB.

Cette fiche devra présenter les mesures envisagées par la production en termes de durabilité et de diminution de l'impact environnemental.