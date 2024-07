La justice new-yorkaise restitue un autre dessin de l'Autrichien Schiele volé à un juif par les nazis

Dans le cadre d'une politique de restitution de milliers d'oeuvres d'art à une trentaine de pays et à des héritiers -- détenues illégalement par des musées et des collectionneurs américains et européens -- le parquet de Manhattan du procureur Alvin Bragg a rendu depuis 2023 dix dessins au crayon et à l'aquarelle d'Egon Schiele.

La justice new-yorkaise a restitué vendredi un autre dessin de l'artiste autrichien Egon Schiele (1890-1918) qui avait été volé à un collectionneur juif par les nazis et détenu depuis des décennies par une autre famille juive autrichienne réfugiée aux Etats-Unis.

Lors d'une cérémonie émouvante au palais de justice de New York, en présence de membres des deux familles d'origine juive autrichienne, M. Bragg a annoncé la restitution de "Femme nue assise, vue de face" (1918).

"L'histoire derrière les oeuvres d'art volées par les nazis est atroce et tragique et ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui sur les victimes et leurs familles", a dénoncé le magistrat.

Il a salué la coopération entre les deux familles juives, les Grünbaum et les Papanek.

Il faut dire que leur histoire est exceptionnelle.

Fritz Grünbaum était un collectionneur d'art juif autrichien et artiste de cabaret qui possédait plus de 400 oeuvres, dont 81 du célèbre expressionniste Schiele, avant d'être arrêté par les nazis en 1938 et assassiné à Dachau en 1941.