La nouvelle expo "Extra Muros" ouvre ses portes à la gare de Liège-Guillemins

Les lieux sont divisés en trois parties successives, à savoir "les murs qui oppressent et enferment", "les murs de mémoires et ceux qui protègent" et "les murs qui libèrent et expriment".

De la Grande muraille de Chine au mur du son, toutes ses facettes sont évoquées. Le point de départ évoque le mur de Planck, frontière théorique représentant la limite du temps entre l'avant et l'après Big Bang. Le voyage se termine sur un mur de rires, qui rassemble les êtres humains malgré leurs différences.