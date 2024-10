Le Clézio: la langue française est celle "de toutes les personnes qui la parlent"

La langue française est "la langue de toutes les personnes qui la parlent" et non des seuls Français, et elle a besoin de "ce sang nouveau", estime l'écrivain Jean-Marie Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature, dans un entretien à l'AFP.

Plusieurs auteurs francophones parlant aussi d'autres langues que le français figurent dans la sélection des prix littéraires de la rentrée, comme le franco-algérien Kamel Daoud ou le franco-rwandais Gaël Faye, et pour J. M. G. Le Clézio, cela signifie que "la langue française est vivante."