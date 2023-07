Le film "Holly" de la réalisatrice Fien Troch sélectionné pour la Mostra de Venise

En 2016, Fien Troch avait remporté le prix de la meilleure réalisation pour son film "Home" à ce même festival, dans la section Orizzonti. "Que nous soyons invités pour la compétition officielle sept ans plus tard, je pouvais seulement en rêver", ajoute la réalisatrice.

Le film de Fien Troch sera projeté en première mondiale à l'occasion du festival. "C'est une chance inouïe", explique la réalisatrice dans un communiqué. "J'ai un lien particulier avec le festival et c'est donc le début parfait pour la carrière de festivals internationaux de ce film."

"Holly" raconte l'histoire d'une adolescente de 15 ans, du même nom. Après avoir prédit un incendie meurtrier dans une école, tous les yeux sont rivés sur elle et elle est invitée à faire du bénévolat dans la communauté endeuillée. Elle parvient à leur apporter la paix et de l'espoir, mais très vite, beaucoup plus sera attendu de sa part.

Les rôles principaux sont incarnés par les débutants Cathalina Geeraerts et Felix Heremans, aux côtés de Greet Verstraete, Els Deceukelier, Serdi Faki Alici et Robbie Cleiren.

La 80e édition de la Mostra de Venise aura lieu du 30 août au 9 septembre. La sortie dans les salles obscures belges de "Holly", quant à elle, est prévue pour le 22 novembre.