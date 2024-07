Le Musée royal de Mariemont plonge dans l'univers de Bouddha à travers une nouvelle expo

Du 21 septembre 2024 au 20 avril 2025, le Musée royal de Mariemont (Morlanwelz, Hainaut), explorera l'univers du bouddhisme à travers une nouvelle exposition intitulée "Bouddha. L'expérience du Sensible", annonce l'institution lundi.

Cette sélection provient de toute l'Asie: d'Inde, de Chine, du Japon, du Myanmar, de Thaïlande ou encore de l'Himalaya. "Une occasion d'explorer l'iconographie bouddhiste dans toute sa diversité et de brosser un portrait renouvelé de Bouddha", souligne le musée.

Simple élément décoratif, symbole de "zenitude" ou d'une Asie idéalisée, la figure de Bouddha charrie de nombreux fantasmes et représentations. Mais que savons-nous réellement des significations qui lui sont liées ? Quelles histoires raconte-t-elle ? Comment les bouddhistes la conçoivent-ils ? Le Musée de Mariemont tentera de répondre à ces questions à travers l'exposition d'une centaine de pièces (sculptures, peintures, objets sacrés...) issues de ses propres collections.

Les pièces qui seront exposées n'ont plus été vues depuis près de 85 ans. Mise en réserve après l'incendie du Château de Mariemont en 1960, cette collection dévoile des trésors méconnus, dont certains ont été spécialement restaurés pour l'occasion. L'exposition offrira également l'opportunité d'admirer des thangkas (peintures bouddhiques) de la collection Léon Verbert, prêtés par les Musées royaux d'Art et d'Histoire.

Au détour des nombreuses œuvres présentées, le Musée royal de Mariemont invite les visiteurs à poser un regard, à se rapprocher, à s'arrêter et observer. Partir à la rencontre de Bouddha et interroger les pratiques comme la méditation et les gestes du bouddhisme.